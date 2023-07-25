屏東林務局陳姓技術士參與埃及聖䴉移除計畫時，私藏19發霰彈槍子彈，因涉毒被警方查獲，辯稱「只是忘了繳回」。屏東地院認定陳男侵占公用財物，判6年2月、褫奪公權3年。高雄高分院25日宣判，認定陳男的行為嚴重損害公共利益，加重改判6年8月，併科罰金3萬元，可上訴。

2020年5月林務局屏東林區管理處派遣陳男等人使用霰彈槍和子彈，執行在屏東縣林邊鄉的埃及聖䴉移除計畫。陳男在完成任務後，只交還了槍枝，將剩下的19發子彈帶回家，還分藏在兩輛汽車內。

陳男後來因涉嫌違反毒品危害防制條例被警方搜索住處，警方在他的賓士車和吉普車內發現了霰彈槍子彈，全案移送屏東地檢署偵辦。

陳男辯稱，他當時只是忘了繳回子彈，沒有惡意私藏，但一審法官不採信他的說詞，認為他故意隱匿公用財物，判6年2月、褫奪公權3年。

陳男不服判決提起上訴，高雄高分院審理後認為，陳男作為林務局技術士，應該嚴格遵守法令規範，保護國家財產。他卻利用職務之便，私藏公用槍彈，在社會上造成不良影響。因此，高分院駁回上訴，加重改判6年8月，併科罰金3萬元，仍可再上訴。

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