陸軍第六軍團基隆彈藥分庫昨天發生爆炸事件，造成9人受傷，其中2人上肢嚴重炸傷，三總今天表示，已完成上肢與下肢出血點縫補，取出彈片，手部都有部分截肢，危險期估約1週。

國軍漢光39號實兵演習昨天舉行，六軍團表示，三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人送醫，其中2人傷勢較重，第一時間在當地就近緊急處理後，目前已全數轉至內湖三軍總醫院進行後續治療。

三總成立專責醫療團隊，希望給予傷患最好照顧，三總醫療副院長蔡宜廷也是這次基隆受傷官兵醫療小組負責人，今天下午他再度接受媒體聯訪說明，因為傷患傷勢複雜，有大量出血問題，基隆的醫院第一時間進行初步止血，但輸液仍會出血，三總已再次進行手術修補。

針對傷勢較嚴重的洪姓士官手術後最新狀況，蔡宜廷表示，重傷患者入院時意識還算清楚，可以點頭、搖頭，今天已完成手部與腳部出血點縫補，傷患腿上的彈片比較深，基隆的醫院第一時間無法、也不敢取出，今天術中同步進行清創，整場手術大約耗時3小時左右。

蔡宜廷指出，2人都是上肢嚴重受傷，如果要一步到位，就會一口氣截至安全組織，截肢部位就會很多。對於傷勢較嚴重的爆炸傷患，醫療團隊一定會盡可能多保留肢體，現階段優先把最糟的地方切除，之後要再評估是否再清除，預估這幾天需要反覆清創壞死組織，直到過關才可進行重建。