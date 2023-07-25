今年第5號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，中央氣象局今（25）日下午發布陸上颱風警報，預估將威脅屏東、恆春半島等地。對此，有專家分享最新的杜蘇芮颱風路徑，「風速最強的右眼牆」還是會掃過西南部陸地，高雄、台南等5縣市放颱風假的機率最高。

臉書粉專《觀氣象看天氣》今日下午發文指出，杜蘇芮颱風歐、美最新預測模式出爐，歐洲模式相較於上一報稍微往東修，27日中心從高雄外海約100公里處通過；美國模式也是稍微向東調整，中心距離陸地還是很近，離高雄約30公里，「風速最強的右眼牆還是掃過西南部陸地」。

該粉專指出，依據歐洲預測模式來看，台東、屏東、高雄、台南將有強風、豪雨；美國預測模式的風雨範圍甚至擴及中部地區，花蓮、宜蘭、基隆、大台北恐怕也難逃一陣陣的風雨，該粉專認為，「高雄、台南、屏東、台東、花蓮」27日有高機率放颱風假。

另外，中央氣象局技正羅雅尹表示，杜蘇芮將在26、27日最接近台灣，26日影響東半部到恆春半島，27日南部風雨漸增，澎湖、金門也有明顯雨勢，目前預測中部、北部影響程度較小，但仍無法排除颱風經過台灣西南海面時，可能會再接近北部，呼籲民眾千萬不可掉以輕心，要做好防颱準備。