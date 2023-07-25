北市歐陽姓男大生在台北網球中心體適能中心，使用臥推架座椅運動時，未依照正確方式卸除槓鈴桿上的槓片，導致桿子單側過重，另一側翻轉180度砸中一名副機師頭部，士林地院判決男大生須賠償141萬9815元，提供場地的健身房，並非難以控制危險範圍的活動，判決免賠。

歐陽男子因不當使用健身器材，導致副機師頭部開放性骨折，雖然過失程度不高，但刑事審理階段並未與副機師達成和解，判處拘役50日確定，副機師附帶民事損害賠償，要求157餘萬。

副機師認為健身房必須負起連帶賠償責任，但法院認為，健身房提供消費者運動之用，並非如工廠排放廢水、裝填瓦斯、製造爆竹、舉行賽車活動等，因現代社會科技進步而難以控制危險範圍的活動，且有張貼「量力而為，如有不懂請洽教練」等警語，已經善盡提醒消費者，勿不自量力使用器材，健身房不須負起損害賠償責任。

另外，依《消費者保護法》健身房提供器材，擺設時應至少200公分，但事發現場只有150公分，導致槓桿翻轉損害消費者的健康，經應負連帶賠償責任。但法院認為，健身房每小時收費50元，若預留200公分以上的緩衝空間，勢必造成營運成本增加，副機師期待的享受服務，與實際支付的價格並不對等，健身房免賠。

判決指出，歐陽男大生支付王姓副機師薪資損失72萬2858元、醫療費1萬8581元、看護費用22萬5000元、增加生活上需要3376元、慰撫金45萬，共141萬9815元。