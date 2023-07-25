工作人員捕捉到Junior在片場忙著拍攝林萱瑜一舉一動。（摘自Junior臉書）

42歲男星韓宜邦（Junior）今年2月在帛琉求婚女友林萱瑜成功後，不時在臉書甜蜜曬愛。Junior今（25）日在臉書PO出跟著未婚妻到8點檔拍攝現場的照片，他充當攝影師，記錄林萱瑜的一舉一動，其中捕捉到一張未婚妻補妝時，對他深情遠望，眼裡盡是愛。他嘴巴似有怨言在臉說寫下「我還有戲在拍！不要每天把我當助理兼司機！」粉絲卻紛紛留言「不要假抱怨真放閃！」林萱瑜也在留言處回覆「大家說的對，不可以假抱怨喔。」閃瞎眾人。

Junior和林萱瑜因合作《天之驕女》燃愛苗，但對戀情2人都保護到家，對外始終未正面承認。Junior受訪時曾說過，除非要結婚了，不然不會公開，因為不想分手後被媒體畫情史樹枝圖，Junior也說到做到，一公開就是求婚女友成功，接下來小倆口都大方分享無止盡的放閃生活。林萱瑜先前受訪說婚禮預計明年才有時間舉行，雙方家人還在討論婚禮細節，不排除先公證。