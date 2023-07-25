為追求居住正義與合理租金，高雄楠梓後勁自救會居民今（25）日再度到中油門口拉白布條抗議，後勁勞宅自救會長徐嘉志說，台灣中油以「勞宅管理要點」對中油員眷私有的後勁勞宅設下不得「抵押、轉租」等6大不合理的條件，後勁自救會100多位居民提起「調整租金」訴訟。中油公司沒有對此表示意見。

橋頭地方法院委請高雄市不動產估價師公會於25日下午2點到後勁勞宅做鑑價初勘。自救會說，根據中央研究院高雄百年歷史地圖，後勁勞宅於1960年就存在建屋與建物。依據1984年高雄市舊航照影像證明，後勁勞宅的所在地非素地。

對於橋頭地院要求高雄市不動產評估價師公會以「租地建屋之素地評估」，1996年間、2018年間與2021年間的土地市場價值為何，合理租金價格為何，此與歷史證據違背。自救會希望高雄市不動產評估價師公會以「專業評估、看見價值」的精神，合理評估後勁勞宅的價值。

自救會還提出，此案起源於中油員工抽籤購買中油興建第一至第七批勞工住宅，興建費用含土地價值，中油因土地無法轉讓過戶，無法解決承諾員工的永久居住問題，因此將建物含土地價值的費用轉換成象徵性1 元的勞工住宅貸款租地合約，中油以書面承諾解決員工永久性問題。但如今中油翻臉不認帳，透過提高租金要趕走住戶，枉為國營企業。

王姓住戶說，當初是中油硬要員工集合住在一起，方便管理，也中油不賣地給員工，令其只有地上的房屋權。如今自己的爸爸已經去世，留下辛苦所得的房子，但中油卻變相地調整租金，想要透過此方式趕走住戶，令人心寒。

中油對此表示，高雄市估價師公會指派估價師做初勘作業，是依法院裁定辦理，訴訟當事人如有意見，應向法院陳報，此為基本法治常識，也屬公平公正審判一環，司法審判核心價值。自救會今日訴求，因涉及司法審判，中油公司不再表示意見。