人權組織今天表示，新加坡本週將對兩名毒販實施絞刑，其中一人是近20年來第一個被送上絞刑台的女性，在此同時人權組織也呼籲停止行刑。

新加坡人權組織「轉型正義團體」（Transformative Justice Collective）表示，一名因販運50公克海洛因被定罪的56歲男子，預計26日會在樟宜監獄以絞刑伏法。

轉型正義團體也證實，另有一名45歲女囚將於28日被送上絞刑台。她因販運約30公克海洛因，於2018年被判死刑。

轉型正義團體表示，若絞刑確實執行，她將是新加坡2004年以來，第一個被處以絞刑的女囚。

轉型正義團體表示，這兩人都是新加坡人，他們的家人都收到處決日期通知書。

新加坡對許多罪行處以死刑，包括謀殺和某些形式的綁架。

新加坡同時擁有全球數一數二嚴苛的禁毒法規，販運超過500公克大麻或15公克海洛因就可能被判處死刑。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫停死刑兩年後，新加坡已恢復行刑，迄今已有13人上絞刑台。