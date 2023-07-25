嘉義縣「檢警環調結盟」在中埔鄉攔查到非法北土南送曳引車。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣「檢警環調結盟」繼查獲由北部載運廢棄物至嘉縣番路鄉公墓附近農地非法棄置後，又查獲2輛違法載運營建剩餘土石方曳引車進出中埔鄉，虛稱是從嘉義市要運到一處蘭花園，經查證是來自台北市，依違反廢棄物清理法每輛開罰6萬元。

嘉義縣環保局日前接獲中埔分局通報，在中埔鄉社口國小前路段攔查王姓、林姓司機各自駕駛1輛曳引車，車上載運營建剩餘土石方，司機未隨車攜帶「剩餘土石方來源及去處證明文件」，卻對土方出處來源交代不清。

2名駕駛僅口頭說，土石方是從嘉義市某工程案場載運，欲到嘉義縣某蘭花園使用，環保局為確認土石方來源，當場扣留2輛曳引車，經追查土方來自台北市一處廢棄物處理廠。

嘉義縣環保局表示，2名駕駛未隨車攜帶「剩餘土石方來源及去處證明文件」，依法裁罰各6萬元，並責令原車載運土石方返回出處，同時聯繫當地環保局追蹤確認。

嘉縣環保局長張輝川表示，分析今年度查獲的非法棄置、回填案，從以往載運海區偏鄉傾倒，逐漸往山區偏鄉轉移，且幾乎都是「」，檢警環調結盟將持續在重要道路加強攔查可疑車輛。