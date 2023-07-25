湯姆克魯斯主演《不可能的任務：致命清算 第一章》穩定江山奪冠。（UIP提供）

全球電影院熱潮都回來了！北美靠《Barbie芭比》、《奧本海默》2部片創造「芭比海默」（Barbenheimer）觀影熱潮，台灣則有大家熟悉的「阿湯哥」湯姆克魯斯《不可能的任務：致命清算 第一章》穩定江山奪冠，以及《名偵探柯南：黑鐵的魚影》、《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》2部動畫片的發威，使得今年7月份票房目前已累積7.9億，有望挑戰疫情這3年來第2高的票房單月表現。

近期全球票房大熱門話題莫非是《芭比》超預期熱賣，在台灣首周末突破2300多萬，以及大導演克里斯多夫諾蘭新片《奧本海默》在台灣也開出近4000萬佳績，成為少數好萊塢首周大片聯袂合作寫下2部大片雙贏現象。《不可能的任務7》則全台穩定居冠，第2周也成功擋下「芭比海默」，目前全台票房已突破3.07億，使得上週票房「人人有飯吃」，一般影廳有觀眾，特殊影廳也有強客層支撐。

除了靠上述5部外，還有《元素方城市》》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》等片持續助攻，繼今年春節檔以《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》領軍創下9.37億、成為疫情後單月新高後，目前也即將超越去年6月《捍衛戰士：獨行俠》第2周＋《侏羅紀世界： 統霸天下》首周的8.15億票房總合，證明台灣戲院持續回溫中。