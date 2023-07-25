民安演習下午在安平商港登場，逼真演練遭到中共無差別飛彈攻擊。（曹婷婷攝）

發生炸彈攻擊後，現場緊急展開災害調度搶救。（曹婷婷攝）

民安演習模擬有民宅遭到炸彈攻擊，有大量人員傷亡待救。（曹婷婷攝）

台南市全國首創同步於今天辦理漢光39號、民安9號及萬安46號3大演習，擴大動員海陸空逾1300人實施兵棋推演與綜合實作演練，下午3點在安平商港碼頭登場的民安演習，蔡英文總統原本要出席，因中午確診而臨時取消，行政院長陳建仁全程視導，他盛讚今天努力演習奠定守護國防的種子，強調「信心就是我們最好的國防後盾，全民對國家要有信心！」

此次民安9號演習模擬中共無差別發射飛彈攻擊，包括安平港遭入侵挾持、中共出動無人機情蒐以及台南航空站、安平港、水庫及民宅等遭受飛彈無差別攻擊，造成大量人員傷亡、毒氣外洩、火災等災情，台南市政府啟動海陸空全方位災害救援，出動90米高空作業車、無人機等機具救援，演練十分逼真。操演完畢後，陳建仁也一一向各單位表達讚賞與慰問。

陳建仁說，此次演練攸關國家關鍵基礎設施的安全，蔡英文總統去年國慶談話特別指示要確保關鍵基礎設施安全，今天演習也顯示都能做到盡善盡美，他說，中共始終不放棄以武力奪取台灣、政府必須主動積極守護台灣，今天演習由地方政府結災防體系，調度地方救災能量，進行各式搶攻提升國家動員能力，「大家對國家有種信心」。他也盛讚眼練人員表現優秀，可見平時訓練有素。

台南市長黃偉哲表示，此次演練針對災害防救、戰時準備做詳實演練，計畫不一定趕得上變化，但沒有計畫一定會無所適從，實際演習驗證大家的準備工作，「希望準備用不到，但不要用到了卻沒任何準備。」

他也說，演習之外，現在碰到更直接的狀況，就是颱風將襲台，不管有沒有登陸都將對台灣造成很大衝擊，因此也感謝大家在颱風來襲前，付出寶貴時間參與演習。