網紅「小玉」朱玉宸利用人工智慧技術，將119位被害人的臉合成到日本AV影片上，高院開庭，朱玉宸以長髮造型出庭應訊（林偉信攝）

本名朱玉宸的百萬訂閱網紅「小玉」涉嫌夥同莊姓助理，利用AI深偽技術DeepFake軟體，將多位女性名人的臉合成在女優身上，製成色情影片牟利1338萬多元，一審依違反《個資法》共119罪判處朱男5年6月、莊男3年8月，得易科罰金198萬元、132萬元，並沒收犯罪所得，檢上訴後，台灣高等法院二審25日開庭朱及莊都坦承犯行但稱太判重。而朱玉宸今（25日）以長髮造型出庭應訊，造型與過往大相逕庭。

今（25日）朱玉宸再為換臉案前往高院出庭，但造型卻與過往大相逕庭，不但頂著一頭長髮出庭應訊，甚至還做了美甲，讓現場記者一度認不出來，不過對於案情細節並未多做回應。

法官表示，本案一審判決後，只有檢察官上訴，訊問朱及莊有何意見；朱說「有反省了」也跟部分被害人達成和解，一審判太重，莊則說，一審量刑太重，2人都承認犯罪。庭末，法官諭知侯核辦。

「小玉」自2020年7月起，利用DeepFake技術，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主」、「奎丁」、「蕾菈 」等名人的臉，以移花接木方式合成猥褻影片，招攬網友加入粉絲團 。

後向註冊者收取800到1900元不等會員費，另也可單次或集資購買及瀏覽。私密聊天室也會不定期舉辦「票選」、「集資」活動選出對 象後，再由「小玉」與助理製作合成性愛片上傳牟利，共有119人受害，其中高嘉瑜、黃捷、雞排妹等83人提告。