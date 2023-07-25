國巨第2季毛利率為33.2％，季增0.2個百分點，年減5.6個百分點；營業利益為50.85億元，營業利益率為19.0％，季增0.1個百分點，年減6.2個百分點；非營業項目淨收入為13.59億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.14億元及利息淨收入4.35億元。此外，第2季度提列未分配盈餘稅13.12億元，對單季EPS影響3.14元。

累計上半年合併營收528.52億元，年減14.0％；歸屬母公司業主稅後合併淨利為78.61億元，年減35.4％，每股稅後盈餘18.82元。上半年毛利率為33.1％，年減5.4個百分點，營業利益為100.06億元，營業利益率為18.9％，年減6.1個百分點。非營業項目淨收入為18.74億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得8.50億元及利息淨收入6.04億元。

展望第3季，公司指出，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。