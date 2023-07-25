一般來說，中國大陸的國有銀行，通常能代表人民銀行在大陸的外匯市場內進行交易。同時，這些大型國有銀行也可以以自己是銀行業者的身分來交易。24日，習近平宣示擴大對經濟成長政策支持後，美元就慘遭賣出。

路透社指出，中國大陸政府要把人民幣匯價，保持在合理均衡水平上，並且要活化資本市場，恢復投資人信心。匯豐銀行認為，有意思的是，大陸中央政治局（Politburo）在聲明中首次提到外匯穩定，這是近年來首次看到。

匯豐銀行補充，政治局會這樣說，表示如何紓解人民幣貶值所造成的壓力，或將是今後施政重點。同時，也跟人行近期進一步緊縮外匯政策的方向，兩者是一致的。

人行近日大力捍衛人民幣兌美元匯價，上周，大陸監管機關鬆綁法規，允許陸企增加海外借款金額。另一方面，人行也堅持將每日指引匯率中間價格，訂在高於市場預估的位置。

25日香港匯市交易盤中，離岸人民幣兌一美元價位在7.1366至7.1895之間波動，目前在7.1415。今年迄今，人民幣兌美元匯價還是貶了大約3.5%，是表現最差的亞洲貨幣之一。