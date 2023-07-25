受惠台電強韌電網計畫，以及企業節能減碳之需求，大同的電力事業群今年上半年營收較去年同期成長18%，獲利成長43%。大同電力事業群含括重電、電纜、馬達、智慧電表等四大事業部，產品幾乎涵蓋國家電網與民生家戶用電所需之設備。

為爭取民間企業節能減碳商機，大同重電事業部針對全台161kV以下之特高壓變電所及再生能源升壓站統包工程，設專責電力工程團隊統籌，目前已有台中風電零組件廠商之特高壓變電站、台南太陽能案場之升壓站等實績。

大同重電為全台唯一擁有161kV 728MVA大容量電力變壓器實績之變壓器製造商。全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠的9個機組中，即有8個機組變壓器是由大同承製，其中第8、9號機組之主變壓器，容量超過500MVA，刷新國產變壓器承製最大容量紀錄。大同重電產品包含各式電力變壓器、配電變壓器、電抗器、配電盤、氣體絕緣開關設備，是全台唯一擁有變壓器類與開關類產品的電力整合製造商。

低耗能高效率的非晶質變壓器成為綠電設備首選，大同非晶質變壓器在台市佔率超過6成，具承製業界最大容量6000kVA油浸式及9000kVA模鑄式非晶質變壓器實績，並外銷至日本、印尼、菲律賓等國，該產品鐵損為傳統矽鋼片變壓器的20-30%，可節省大量電費，待機時亦達減少75%之耗能，二氧化碳排放量也較傳統變壓器低30~40%。