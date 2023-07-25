力成第二季營收172.18億元，季增9.4%、年減26.0%；營業毛利28.89億元，季增14.0%、年減47.2%，毛利率16.8%，季增0.7個百分點、年減6.7個百分點；稅後淨利17.39億元，季增22.1%、年減49.2%；EPS達1.80元。

力成上半年營收329.58億元，年減25.3%；營業毛利54.22億元，年減46.0%，毛利率16.4%，年減6.4個百分點；稅後淨利31.62億元，年減50.2%；EPS達3.31元。

力成DRAM方面，資料中心等產品因企業樽節支出使需求保守，AI伺服器需求則優於其他產品。NAND & SSD方面，庫存持續調整，成長將取決於急單需求。Logic(邏輯)方面，今年第三季受HPC需求看好，並持續看好長期需求，特別在使用Flip Chip及先進封裝技術的客戶開發。

法人預估，力成第三季營收仍將優於第二季，主要來自記憶體急單貢獻，邏輯產品庫存去化時間則不如預期，不過合併營收仍維持逐季成長趨勢，下半年營收將優於上半年。力成預期Tera Probe/TeraPower第三季營收將優於第二季，Tera Probe日本下半年營運成長可期，車用及工控相關需求也持續看好。