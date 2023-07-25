駐地藝術家蔡坤霖與參與夥伴共同採集屬於成功的聲音。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府、成功鎮原住民文物館與駐地藝術家蔡坤霖偕手共創，首場《眾聲象》成功藝術駐地共創特展，原訂7月28日開展，受杜蘇芮颱風影響，將延後至8月3日上午10點在成功鎮原住民文物館熱烈開展。

台東縣長饒慶鈴表示，2021年起台東美術館以「交會地方。藝駐共創」為核心，媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫，去年曾與成功鎮原住民文物館合作，當時的藝術家王秀茹透過認識當地阿美族micekiw文化，與成功文物館合作創作了作品《退潮之禮》，反應熱烈，深獲當地居民讚賞。

經台東縣府文化處媒合，今年再次來到成功鎮，展覽作品由藝術家蔡坤霖透過成功在地聲音採集並藉由作品共創的形式創造成功在地環境與人之間的關聯，作品充滿地方聲形精采有趣。

文化處指出《眾聲象》成功藝術駐地共創特展展期自8月3日起至11月30日，展覽為期4個月，台東縣政府與策展單位成功鎮原住民文物館邀請大家，歡迎共同前來聆聽成功獨有的樣貌與聲音。活動資訊官方網站（ttps://eurl.cc/9VV5oX）。