55歲香港女星周慧敏長相精緻、氣質出眾，被封為「玉女掌門人」，近日她出席活動時，被捕捉到0修圖的真面目，遭批評狀態不如68歲趙雅芝；不過，大部分網友都替周慧敏說話，認為以這個年紀來說，周慧敏的狀態已很好了。

周慧敏20日在微博公開活動當天的精修照，她留著招牌黑色長直髮，搭配減齡的妹妹頭瀏海，身穿白色露背修身禮服，燈光一打，雪白肌膚幾乎與衣服融為一體，狀態堪稱完美。

事隔一日，微博竟流傳周慧敏當天參加活動的無P照，與精修圖比起來，燈光弱很多，周慧敏看起來略顯黯淡，身形也瘦很多，被發現身上有多處爆青筋，臉部也有法令紋，500萬博主「叫我老伯」忍不住對比周慧敏跟趙雅芝的照片，吐槽周慧敏狀態不如對方。

不過，大部分的網友都不認同該博主的說法，留言回嗆：「等你五十歲看看自己」、「60歲了啊，已經很好了吧」、「建議你看看你媽媽幾歲了」、「我到這個年齡要有這個狀態估計做夢都會被笑醒」，也有人認為周慧敏可能有點過瘦，提出建言：「女人上了年紀還是適當長些肉肉比較好看，能撐得起皺紋看上去也更健康！」