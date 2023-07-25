中度颱風杜蘇芮(國際命名DOKSURI)正逐漸逼近，稍早氣象局已發布海上陸上颱風警報。農委會今(25)日召開工作會議確認各項整備作業進度外，也點名釋迦、文旦柚、香蕉等作物將受影響嚴重，後續天然災害救助也須秉持從速、從寬、從簡等原則辦理。

隨著杜蘇芮颱風進入巴士海峽，氣象局已在這兩天陸續發布海上及陸上颱風警報，農委會在今日工作會議中要求，除確認各項整備作業進度外，各單位應密切掌握颱風情資與動向，特別是風險熱區。

今日到周五日間東半部、中南部、恆春半島將有豪雨，其中花蓮、台東、恆春半島及高屏山區有局部大豪雨發生機率，農委會預估，受災風險熱區較大的縣市為台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣，受影響嚴重的作物為番荔枝、文旦柚、金針、香蕉、木瓜、番石榴、硬質玉米、葉菜類、大豆、芒果、龍眼。

農委會主委陳吉仲表示，目前杜蘇芮颱風尚未造成影響，農糧署、漁業署等產業單位應確實掌握重要農產品供應情形，預為規劃相關產品供應調配措施並視狀況啟動，必要時應透過多元媒體管道周知，減少農產品供需異常波動，確保消費者權益。

同時，一旦發生災情，應儘速透過農作物天然災害即時回報平台傳遞相關資訊，各產業單位後續辦理天然災害救助須從速、從寬、從簡，如有達到天氣參數，亦應立即啟動相關救助措施。