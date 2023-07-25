依國發會提的2050淨零排碳排路徑中，並擬定12項關鍵戰略，其中一項為CCUS（碳捕捉利用及封存），為配合前期試驗，中油今天提出「鐵砧山地區天然氣注、產氣井開發計畫環境影響說明書變更內容對照表」，擬執行3年，每年灌注10萬噸二氧化碳、共灌注30萬噸二氧化碳至灌注井中，環委希望強化地震模擬分析及二氧化碳洩漏緊急應變機制等，今天仍順利通過環評大會專案小組初審。

中油表示，國際能源總署（IEA）推估，2070年時CCUS減碳貢獻約占15％，為淨零排放關鍵角色，為響應政府推展目標，中油致力於碳捕存研究，期待以CCU（碳封存）銜接至CCUS，把二氧化碳固化於深部鹽水層，而鐵砧山注產區的井坪用地，具有二氧化碳地質封存的安全性與封存條件。

中油說，配合國發會12項關鍵戰略行動計畫，規劃在2030年CCUS達460萬公噸，希望透過小規模注儲試驗計畫，驗證使用系統及風險評估的適用性，作為後續商轉計畫相關經驗指引，以因應我國減碳的目的及需求。

環評委員認為，應補充基地地質結構圖，強化地震模擬分析，補充場址地下油氣分布殘留情況；強化二氧化碳洩漏之緊急應變機制，包括訂定二氧化碳偵測裝置警戒值等；補充灌注二氧化碳對地下水水質影響評估；補充採用深層地下水方式等，最後建議補充修正後通過。