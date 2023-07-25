桃園市大漢溪左岸河階低地有崁津部落族人居住也有漢人生活，附近9公頃土地在2021年解編為新生地利用，現為原住民行政局管理，市府著手土地規畫，在瑞安段922-3地號辦理編定為建築用地，卻發現住戶僅1戶符合資格。地政局指出，其餘原有建物可繼續使用，將依據市有財產管理自治條例，由原民局向使用人收取使用補償金。

市府原住民行政局說，大溪區大漢溪左岸河階地原是河川行水區，在2020年完成興建堤防等水利設施後，將922地號附近9公頃土地解編，922-3地號原有漢人承租土地耕作及住家約佔4.5公頃，該處為非都市使用地類別空白之土地，現正依使用現況辦理分割及第1次土地編定作業。

地政局指出，邀集相關單位會勘，發現該區域僅1戶住家所提供的文件，符合編定為建築用地條件，其他使用建物及現況將於土地編定後，可依據非都市土地使用管制規則，在市府令其變更使用或拆除建築物前可繼續使用，但除了修繕外，不可以進行增建或改建。另有關現有建築物使用相關費用，後續將由原民局向使用人收取使用補償金，至於現有房屋稅與補償金性質不同，仍需依稅法相關規定繳納。

市議員陳治文指出，2年前該區域土地解編後，市府開發以「原、漢共融生活區」為大方向，原來的墾殖戶在經過協調下得以辦理繼續承租，這次的會勘主要將市府管理的未編定土地做劃定，並告知民眾既有建築物如何辦理相關手續以符合規定，除去居民長久以來心中的擔憂外，也期盼後續土地規畫能帶動區域整體發展。