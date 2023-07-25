中度颱風杜蘇芮逼近南部與東部，屏東已發布陸警，差不多4年沒經歷大颱風停電搶修的台電也不敢大意，共調度逾5000名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具。同時把台南、高雄、屏東、台東6區處列為一級警戒區，其它18個營業區處待命支援，必要時跨區支援，務求停電戶可在48小時內復電。

台電直言，確實已經3、4年未經歷重大颱風事故，因此這次審慎嚴陣已待。因為颱風已經南移，搶修重點區域放在南部、東部六區處，完成防災設備及備料盤點，任務巡檢編組都已弄好。其實天然災害弱點盤點計畫早在年初就開始，也做過演練，即使幾年沒遇過強烈颱風，但人員都有經驗，應該都沒問題。

台電指出，颱風可能對東半部地區及恆春半島造成影響，核三廠已根據電廠運轉規範之「颱風期間運轉方案」，事先採取相關預防性措施，必要時將依照颱風等級規範降載。

針對再生能源案場設備，台電則是加強查檢光電板的鎖固作業，並監控風機運行狀況，以便在緊急情況下適時停止運轉，避免設備受災情影響損壞。

必要時啟動跨區處支援，動員最大能量投入搶修，目標會在風雨變小後的48小時內完成復電作業。復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。

台電提醒民眾，若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。