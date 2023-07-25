衛福部長薛瑞元（左）到雲林關切登革熱疫情，他拔下眼鏡看簡報，中為縣長張麗善，右為古坑鄉長林慧如。（周麗蘭攝）

衛福部長薛瑞元（右六）今（25日）到古坑鄉荷苞村視察登革熱疫情，先在縣政府縣長室聽取衛生局長曾春美、環保局長張喬維、農業處長魏勝德、古坑鄉長林慧如簡報，縣長張麗善親自主持。（周麗蘭攝）

衛福部長薛瑞元今（25日）到古坑鄉荷苞村視察登革熱疫情，古坑鄉長林慧如陳情荷苞山滿布林園及果園，農民仰賴割筍及採收水果為生，一輩子被蚊子叮不以為意，很難要他們放棄生計，希望中央以一個月每公頃補助6萬元方式，讓確診個案不再進入竹林或果園，且噴藥清消孑孓又有農產品殘毒問題，此期間被噴灑化學藥物的農作物產品應由政府保價收購。

薛瑞元25日先在縣政府縣長室聽取衛生局長曾春美、環保局長張喬維、農業處長魏勝德、古坑鄉長林慧如簡報，縣長張麗善親自主持。

衛生局長曾春美表示，雲林縣防疫工作已完成一輪，目前午後有雷陣雨，防疫更艱鉅，農村的大型髒亂點、空屋多，清消未發揮原預估的成效，因應颱風即將襲台，縣府動用第二預備金600萬元讓古坑公所雇工加緊進行。

古坑鄉長林慧如指出，疫情最嚴重的荷苞村面積1000公頃，住370戶、1500人，一半是老人，農民出入果園、竹園工作被蚊子叮咬習以為常，最近也發現確診者閒不住到處趴趴走，要勸他們這段時間不要下田，必須有誘因，在防疫最要緊的7月至9月，農民估計至少還會去8次。

林慧如陳情，竹林、果園若有出現確診個案，建議須接受化學防治或封園一個月，期間每公頃補助6萬元，若確診者被查獲逕行進入竹園、果園，則重罰12萬元。另外，疾病管制局建議以荷苞村為中心向外200公尺進行清消，將涉及農作物收成無法售出，建議由政府保價收購。

林慧如表示，這次疫情較嚴重的幾個村都有民眾堆積資源回收物而形成的大型髒亂點，過去21天努力做家戶及戶外環境清消效果不大，就是因為這些髒亂點、空屋無法收拾，感謝縣府承諾撥600萬元預備金作為雇工防疫轉金。

縣長張麗善表示，要防治果園、竹園的蚊子孳生源，有賴保障農民的收益才能達成，這是防疫上雲林縣特有的狀況，應以休耕補助方式使農民不進入農地，無法出售的農產品由政府保價收購，也希望中央不要與農民計較，讓登革熱確診的農民能申請農保職災給付。

薛瑞元裁示，古坑鄉毗鄰斗六市，若登革熱病媒蚊傳入斗六市就會棘手，他建議方向不要錯誤，颱風來襲對疫情會有大挑戰，病媒蚊更可能從戶外躲入室內，若進入住宅密集區就更會傳播。

他表示，農損補助並非衛福部的權責，會攜回意見與農委會討論，必要時再找行政院協調。