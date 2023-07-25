國立高雄餐旅大學副教授陳千浩研發出台灣第一瓶在深海熟成的葡萄酒，於法國波爾多舉行的第29屆「國際酒類競賽」（Concours Vinalies Internationales）中贏得金牌，為台灣海底熟成葡萄酒打響名號，讓台灣的葡萄酒在世界舞台上發光，成功開創台灣製酒業新里程碑。

滿布藤壺的深海熟成葡萄酒。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

海底熟成葡萄酒的概念起源於2010年，在芬蘭西南部珊瑚礁岩Aland的一艘沉船中，考古探勘學者驚訝地發現了保存完整的法國香檳。這些香檳在船艙中保存了整整170年，卻仍然散發著辛香料、煙燻、花香與水果等芳香和口感。這一發現引發了釀造業界的興趣，並開啟了葡萄酒與烈酒的深海熟成新方向。目前深海熟成已成為全球的風潮，日本和歐洲各國已經有相關商品上市。

陳千浩副教授為熟成學潛水。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高餐大陳千浩副教授認為台灣四面環海，深海釀酒更得天獨厚，於是從2018年陳千浩與研發團隊，在教育部大學社會責任USR計畫、農糧署與台中市農業局支持下，展開海底熟成計畫，採用台中后里葡萄產銷班的「樹生埔桃酒莊」使用特有白酒品種「金香葡萄」釀造葡萄酒，長達5年的橡木桶熟成後，再置於台灣海峽20公尺的深海中熟成7個月，為此團隊成員從考取動力小船遊艇執照、設計與建造海底熟成鐵籠、接受進階深海潛水執照訓練，到尋覓適合的海域，陳千浩還學習潛水，出海探勘期間，飽受海浪暈船煎熬，歷經颱風巨浪來襲將固定纜繩絞斷、放了半年的酒籠流失等插曲，終於成功在2023年初於將海底熟成葡萄酒打撈上岸，在國際競賽中大放異彩。

「國際酒類競賽」(Concours Vinalies Internationales)，是全球酒類最悠久的競賽，由「法國釀酒師公會 」(Union des œnologues de France)與「國際葡萄酒公會」(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, OIV)於1994年創辦。歷年均由來自世界40國共130位具有釀酒師、侍酒師背景的專家與記者及作家等人評審約3,000款參賽酒，除參照OIV 所訂標準嚴格品評之外，並有ISO 9001認證，現場亦有ISO監察員監督執行，所有參賽樣品必須在淘汰70%之後，再按照評分成績高低評比。

台灣首批深海釀製葡萄酒法國奪金。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

今年共有來自世界28個國家，2,234款酒類參賽，一共頒發特級金牌(Grand Or)84面、金牌(Or)382面及銀牌(Argent)204面，總計670面獎牌，得獎率30%；金牌得獎率則僅有17%。據陳千浩副教授轉述評審團評語：這瓶深海熟成葡萄酒色澤金黃清澈，香氣濃郁，散發熱帶水果、荔枝、鳳梨蜂蜜與太妃糖等芳香，酸甜均衡且回甘餘韻細緻，是十分可口的甜點利口酒。

這支海底熟成葡萄酒提升了台灣葡萄酒的知名度和聲譽，校長陳敦基獻上祝賀並表示高餐大致力於培養優秀的專業人才，提供國際化的教育環境和創新的學術課程，並實踐大學社會責任（University Social Responsibility, USR），讓大專校院走出學術象牙塔，而陳千浩副教授認為這項成就不僅是團隊努力和才智的結晶，也是台灣葡萄酒業界共同努力的結果，未來將持續推動更多研究和創新，致力於為台灣葡萄酒業的發展作出貢獻。

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