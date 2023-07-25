44歲韓國女星秋瓷炫（추자현）外型端莊，17歲時就出道拍廣告賺錢養家，25歲時來台與彭于晏拍攝電視劇《戀香》，之後便轉往大陸拍攝武俠劇，憑藉《回家的誘惑》被許多觀眾認識，她與大陸男星于曉光交往2年後結婚，隔年誕下一子；近期她和于曉光上節目，提到生產後肺部嚴重感染，命懸一線。

秋瓷炫當年產子傳出曾一度昏迷不醒，據韓媒報導，夫妻倆上真人秀《同床異夢2》，首度談及當時情況，秋瓷炫誕下寶寶半小時後突然慘叫，接著嘴中冒出鮮血，幸好當時隔壁就是大醫院，于曉光立刻抱著她送醫。那時候秋瓷炫肺部90%全是血，更慘遭感染，發高燒到40度，就算全身放冰塊還是無法降溫，只能依靠氧氣罩呼吸，于曉光說「從死亡的邊緣把她拉回來，我天天陪著她，她的腳是冰著，身體卻因為高燒發燙，這個經歷太痛苦了。」因為這樣就算秋瓷炫想再生一個女兒，他也堅持不要二胎，不捨妻子再面臨風險，認為現在很幸福。

（來源／影片取自SBS Entertainment YouTube，如遭刪除請見諒。）

節目中于曉光坦言和秋瓷炫在一起後，最難忘的是她生兒子「大海」時，那時候他非常焦慮，「第二個我覺得就是疫情的分開這一年多的時間，我覺得對我來說不知道人生的意義是什麼，每天都聽到的都是不好的消息，每天看到的也都是負能量的新聞，我到現在我心裡都會特別難受」，當時連韓國各媒體都報導于曉光疑似出軌的新聞，但因為疫情兩人都無法往返韓國和大陸，「妳也痛苦，我也痛苦」，于曉光強調是無中生有，但他認為對不起秋瓷炫讓她擔心。