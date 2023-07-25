台灣當代文化實驗場（C-LAB）的「沉浸式影音計畫」作品《黑洞博物館 ＋ 身體瀏覽器》，繼在法國「安錫國際動畫影展暨市場展」脫穎而出，從來自26國、91件作品中入選「VR Works」競賽單元的7部最終決選名單，再傳成功入選英國「美學短片電影節」（Aesthetica Short Film Festival ASFF）影展佳績。

「美學短片電影節」是英國規模最大、備受推崇的電影節之一，也是國際獨立短片盛會，動態影像和數位文化的重要平台。每年11月初於英國約克舉行，映演來自全球知名與新興製片人的300多部作品，此次入選意味著對此計畫的高度肯定。

《黑洞博物館 ＋ 身體瀏覽器》源自2020年C-LAB台灣聲響實驗室邀請「一當代舞團」蘇文琪研發共製作品，創作期間實驗室提供新興影音技術、肢體動態捕捉等新工具運用，並經由專業創作團隊不斷評測和實驗，包括聲音設計師吳秉聖、VR影像創作者黃郁傑、謝文毅，以及舞者許海文、凃立葦，這些團隊在台灣聲響實驗室的軟硬體技術和場地支援下共同完成。2021年結合虛擬實境表演，於該年度「聲響藝術節」以作品《黑洞博物館 ＋ 身體瀏覽器》在立體聲場正式演出。

2023年該作品分別在法國馬賽「CHRONIQUES：數字想像雙年展」、法國龐畢度IRCAM「國際論壇工作坊」單元，以及義大利米蘭MEET Digital Culture Center放映，皆深獲好評。

C-LAB台灣聲響實驗室積極跨域媒合科技聲響創作，鼓勵實驗創新製作與突破，讓各類作品透過聲響創新觀念和立體聲場設計應用。新科技於當代不斷演繹與革新，台灣在沉浸式影音技術的創作浪潮中也緊跟於浪尖上，在國際舞台上屢有亮眼表現，展現文化科技力的充沛量能！