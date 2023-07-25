全台登革熱疫情拉警報，台中市今（25日）新增一例本土確診病例，這也是今年以來中市第三例本土確診個案，唯該案沒有疫區旅遊史，經擴大疫調其居住地58人、工作地約1000人仍找不到感染源，疑中市轄區已有病媒蚊活動，衛生局也已擴大疫調釐清中感染源，並呼籲民眾配合相關防治作業，否則將依「傳染病防治法」最高可處30萬元罰鍰。

衛生局於7月25日接獲疾病管制署通知，7月22日通報居住於台中市西區的60歲男性經篩檢NS1陽性個案，經檢驗後確定為第二型登革熱，與台中先前確診個案的型別不同，感染源尚不明確，衛生局已擴大疫調釐清中。經疫調發現居住地為台中市西區，經居住地擴大疫調58人，皆無不適症狀，其中有2位居民近期曾往返南部及台中市，衛生單位已執行檢體採檢送中央檢驗中。

另工作地擴大疫調約1000人，皆無症狀，近一個月有南部旅遊史共247人、國外旅遊史5人；衛生單位將再次評估擴大採檢對象，以利釐清可能感染源，提醒市民朋友提高警覺，有疑似登革熱症狀儘速就醫。

為掌握傳染病防治時效及避免本土登革熱疫情擴大風險，衛生局依據傳染病防治法法第38條第1項規定，有進入台中市公、私場所或運輸工具從事防疫工作必要者，由衛生、環保、民政及警察等有關機關進行通知，如拒絕、規避或妨礙主管機關防疫工作者，依傳染病防治法第67條第1項第3款規定處6至30萬元罰鍰。

衛生局曾梓展局長呼籲，由於本案感染源不明，衛生局將持續進行感染源調查，請防治範圍鄰近的市民朋友配合健康監測，如近1個月內曾有境外或南部旅遊史，或有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請於擴大疫調時通知防疫人員或儘速就醫，並主動告知活動史及居家附近是否執行化學防治等訊息，以利醫師評估通報。

另請台中市西區、西屯區、大里區、東區、中區、沙鹿區、太平區、北屯區、梧棲區、霧峰區、豐原區、潭子區、南屯區、烏日區等近期曾有登革熱個案活動史的行政區醫療院所加強TOCC問診，提高通報警覺。