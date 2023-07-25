緯創表示，此次的總處分損失為人民幣12.66億元，扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益按公允價值衡量之金融資產損失人民幣11.7億元，預計對2023年第三季影響數為損失人民幣9650.3萬元（約4.23億元新台幣）。

緯創指出，經過此次的一次性處分後，緯創的立訊持股已全部出清，以後不會再有不確定因素干擾，也算是財務面的好消息。