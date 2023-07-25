緯創表示，此次的總處分損失為人民幣12.66億元，扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益按公允價值衡量之金融資產損失人民幣11.7億元，預計對2023年第三季影響數為損失人民幣9650.3萬元（約4.23億元新台幣）。
緯創指出，經過此次的一次性處分後，緯創的立訊持股已全部出清，以後不會再有不確定因素干擾，也算是財務面的好消息。
緯創(3231)今(25日)宣布透過大陸子公司出售56,391千股立訊精密工業有限公司普通股。該筆股票交易以大宗交易方式進行，總金額為17.33億人民幣，每股平均售價30.74元。
緯創表示，此次的總處分損失為人民幣12.66億元，扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益按公允價值衡量之金融資產損失人民幣11.7億元，預計對2023年第三季影響數為損失人民幣9650.3萬元（約4.23億元新台幣）。
緯創指出，經過此次的一次性處分後，緯創的立訊持股已全部出清，以後不會再有不確定因素干擾，也算是財務面的好消息。
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