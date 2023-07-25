李炳憲精湛演技嚇壞朴寶英。（車庫娛樂提供）

《與神同行》團隊推出的全新驚悚災難片《水泥烏托邦：末日浩劫》，改編自韓國話題網路漫畫，網羅李炳憲、朴敘俊、朴寶英主演， 朴寶英在片中飾演的「明華」，是在災難中也不失去己身信念的角色，提到參演該片有5成的原因是因為劇本，另外5成則是李炳憲。

朴寶英分享首度和李炳憲合作的感想，她說：「印象很深刻的是，劇本中有一個表演提示是『發出怪聲』，李炳憲前輩展現了超乎想像的演技，沒想到竟然能這樣詮釋！導演還非常滿意地問說是否有其他版本，結果前輩又馬上展現了另一種演技，看到前輩那模樣，我心想他是不是準備了100種版本！」

朴寶英還透露拍攝空檔時，李炳憲會一直坐著和大家聊天，但開拍時他的眼神馬上就變得不一樣了，彷彿換了眼珠子一樣，很驚訝李炳憲怎麼有辦法在短時間內有那麼大的轉變，感到讚嘆不已。

該片描述因為大地震而一夜化為廢墟的首爾，僅剩「皇宮公寓」仍屹立不搖，倖存者們聚在一起為了生存而奮戰，是部大型製作災難電影，為了展現電影中公寓的真實規模，製作團隊搭建了一個到達實際公寓三樓的佈景，不僅美術設計，化妝也不馬虎，連膚色都有三個階段，為了符合災難時間的推移，皮膚也變得越來越粗糙。

除了主要演員外，其他演員更高達150位。最後，透過弦樂器、打擊樂器、管風琴、合成器等各種樂器進一步烘托「皇宮公寓」內外瞬息萬變的情境和戲劇性的情緒。尤其是作品中充滿的各種音樂類型，從熟悉的經典到流行歌曲，都為電影增添了特殊的色彩，增添了趣味。

特別的是，《水泥烏托邦》是為「水泥宇宙」世界觀打頭陣的的第一部作品，除此之外，後續已規劃另一部電影，將由馬東石主演的《荒野》（暫譯）是作為同樣「水泥宇宙」世界觀的電影續作。為此世界觀打頭陣的嚴泰和導演表示，《水泥烏托邦：末日浩劫》將以扎實的世界觀和嶄新的素材，展現出災難電影全新的一面。

《水泥烏托邦：末日浩劫》8月10日（四）在台上映。