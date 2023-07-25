香港名模蔣怡在2005年來台灣發展，亮麗外型和178公分完美身材，讓她獲得不少作品演出的機會，有拍電視劇《籃球火》、《泡沫之夏》，還有主持節目，直到2013年嫁給珠寶商、設計師翁秋森後，才淡出幕前，偶爾現身公開活動。46歲的蔣怡先前被發現瘦成皮包骨，最近出席書展，又驚見「排骨胸」健康狀態惹議，她本人表示沒有過瘦，從18歲到現在都是55公斤。

綜合港媒報導，曾在台灣紅極一時的名模蔣怡，昨（24）日受邀到書展講故事給小朋友聽，鮮少在公眾場合露面的她，前段時間在個人小紅書平台上的影片，因為太瘦引起討論；蔣怡昨日穿深V洋裝，露出驚人「排骨胸」，皮包骨體態讓現場觀眾都很震驚。

46歲蔣怡瘦出排骨胸，健康狀況引起討論，但她本人認為自己沒有過瘦。（圖／摘自東網）

蔣怡在現場被問及有沒有覺得自己過瘦，她也自信地表示，其實到了夏天都沒什麼胃口，就容易比較瘦，冬天就會胖回來；但蔣怡不覺得自己太瘦，因為她從18歲時體重都維持55公斤左右，變化不大。

46歲的蔣怡當年性感又健康的外貌，讓她一出道就合作言承旭、何潤東、羅志祥和明道這些男神，但結婚後她的工作重心也回到香港，去（2022）年還有演出電視劇《飛虎3之壯志英雄》和《法證先鋒V》，以及不時更新社群影音平台，凍齡美貌讓網友都忍不住敲碗她多拍一些作品，才能常常看到美麗的她。