在現代社會中，結婚已不是人生必要條件，即使到了適婚年齡，若沒有出現好的對象，也不願草率踏入婚姻中，《摘星工廠》運勢專欄分享寧可孤老終身也拒絕將究結婚的前3名星座女，依序是射手女、巨蟹女、處女女，其中第1名的射手女堅持做自己，認為若害怕和別人不一樣就匆忙結婚，簡直荒唐至極。

▍第3名：處女女

在擇偶這個方面，處女女將「追求完美」的天性發揮得淋漓盡致，她們標準高的嚇人，不管是內在或外在最好都能夠滿分！所以難免需經歷長時間的感情空窗期，就算找到尚可條件的對象，處女女會搬出自己精心設置的難題考驗對方，若對方達不到要求，她們寧可放生繼續等更好的人。

▍第2名：巨蟹女

巨蟹女對於愛情、婚姻、家庭是非常期待、無比嚮往的，但她們特別缺乏安全感，因此，不管戀愛還是結婚，巨蟹女從來都是非常謹慎，也不輕易交付真心。她們的憂患意識強烈，時刻擔心若自己愛不對人就匆忙結婚，那麼後面將會有苦頭吃的！想到這些，巨蟹女便開始退縮了！

▍第1名：射手女

射手女有想法、有主見，不隨波逐流，勇敢而獨立。而多數人都被迫無奈，選擇和大眾同樣的方式，但她們無論如何都堅持做自己，並認為害怕自己跟別人不一樣，就匆忙結婚，這種做法簡直荒唐至極；若為了結婚而結婚，那愛情就毫無存在意義！所以，她們寧可孤單一輩子，也不願找個人湊合把自己嫁了。