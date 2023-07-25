日本男星間宮祥太朗過往在日劇《難破MG5》、《ZERO一獲千金遊戲》等作品中展現帥氣形象，近期更在《真夏的灰姑娘》中，以富具魅力的演技讓他成為日本高人氣的男星之一。然而，昨(24)日有日媒爆出他過往在居酒屋發生的暴力事件，但日網友們在明瞭整起事件的來龍去脈後，反而大讚他。

據日媒《週刊女性》報導，間宮祥太朗在僅有幾部配角戲而尚未走紅的20歲時期，曾多次拜訪居酒屋，其中某次他發現一名看似大學生的男子，喝醉酒而倒在廁所裡，雖然間宮祥太朗本可以交由店員處理，但他仍親自幫忙照顧，並將其扶到看似是友人的位置。

誰料，那名喝醉男子並不領情，還對間宮祥太朗出言不遜，讓他不忍揮拳，並使對方臉上掛彩。據知情人士稱，當時在店內吵成一團，且事後店主曾致電間宮祥太朗，表示對方自居為「受害者」，並因「嚴重負傷」要求店主負起責任。對此，間宮祥太朗表示會對此事負責，且擔心會因此事會造成經紀公司以及其他相關人員的困擾，因此在詢問過父母後，與對方私下和解，並和對方立下「不可將此事外傳」的保密承諾。

然而，由於間宮祥太朗未告知經紀公司而獨自解決，因此當時的處理過程中存在著不少疏失，舉凡未與對方親自見面確認傷勢及驗傷單等。因此讓他在某些採訪中，偶爾會流露出對「過往自己的犯傻行為」的後悔心聲。

相關消息也在各大社群上流傳，雖然日媒稱該事件是間宮祥太朗的「黑歷史」，但在推特上，有不少日網友發聲，認為間宮祥太朗在整起事件中「打人、沒有報告(驗傷報告、與經紀公司告知)而逕自解決」是錯誤的，但「主動承擔責任、與對方和解」等舉動，顯示出他具有正義感形象，表示：「我只發現他是一個好的年輕人」、「與標題的印象相反，這是一篇引起好感的文章。」

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