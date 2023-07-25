說話是一門藝術，有良好的口才能力，才有機會培養出廣泛的人際關係。《搜狐網》命理專欄分享，雙子座、水瓶座、獅子座的人比較心直口快，不太會看別人的臉色，導致常常說錯話、傷害別人的感情，非常容易禍從口出、得罪人。

▎雙子座

雙子座個性開朗直爽，交際範圍廣，口才也相當厲害，然而話說多了難免會出現差錯，導致他們容易說錯話，往往想到什麼就說什麼，沒有注意到旁人的心情與感受，一時的嘴快可能不小心就得罪別人，讓人聽了心裡很受傷，最後招來不好的結果，導致人際關係惡化。

▎水瓶座

水瓶座心直口快，遇到不公平或對利益有損害的事就會第一個跳出來，而且個性比較固執直接，不太會聽取其他人的意見，想到什麼就說什麼，導致常常說出得罪人的話，但他們其實不是故意的，只不過「說者無心聽者有意」，在別人耳聽起來就像在刻意針對，極具傷害性。

▎獅子座

獅子座一直活在自己的世界，只以自己的想法為主，認為每個人都很崇拜他們，加上脾氣比較暴躁，說話有時會帶著情緒，導致常常會沒有分寸，不顧及別人的感受，在無意之間傷害到對方，而且獅子座的自尊心強、很愛面子，就算知道犯錯了也不願承認。