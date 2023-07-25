漂浮於南星計畫區的貨櫃正被一一打撈起。（洪靖宜攝）

帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，有近600只空貨櫃在海面上漂流，造成航行安全，港務公司等相關單位趕在颱風來前進行打撈。不過，其實就在天使輪宣布棄船前一天，7月19日該船曾申請「緊急進港」，卻聲稱「主機正常，能正常航行」，航港局沒有立刻同意並要求備妥資料，並建議可依照一般程序申請，但天使輪後續沒有回應，卻在隔天宣布棄船，因此到底當時船上狀況為何，還待一一釐清。

天使輪因進水而傾斜，船長於20日宣布棄船後，21日整艘船逐漸沉沒，甲板上的空貨櫃也隨風浪漂流，截至25日下午3點，港務公司掌握空櫃流向為1349只，其中安置於高雄港內碼頭為142只，暫置於鹽埔漁港數量為20只，於高雄港區南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量約為54只，打撈拖帶過程中沉沒數量為87只，擱淺於沿岸約為110只，初估自然沉沒數量約為160只，隨船沉沒數量為776只。

因颱風即將來襲，今日工作重點為南星計畫區灣內打撈作業，研判應可清除完成，另外，上午8點45分經海巡署通報以雷達掃描高雄港往南至枋寮外海3.5浬及青州外海3浬範圍，雷達上未發現油汙及漂浮貨櫃。另外，海洋委員會協調的除汙船「麥寮海洋號」已於24日進駐高雄港，並於25日上午開始配合無人機執行油汙巡視及清除作業，並持續警戒該輪周邊海域有無油汙外漏情況，以利即時處理。

但其實天使輪曾於棄船前一天，也就是7月19日曾申請緊急進港，但仍未獲得航港局同意，因發現申請內容有異常，明明申請緊急進港，稱沒有辦法航行到下一個港口，但內容卻稱「主機正常，可以正常航行」，因此航港局並沒有立刻同意進港，也建議同步申請一般進港，但天使輪後續都沒有進一步動作。

若是申請緊急進港內容緊急，像是船上有人員須緊急救助送醫，甚至都可以先進港資料再候補，但天使輪卻沒有相關狀況，卻要申請緊急進港，不免讓人懷疑，當時船上是否有其他狀況，究竟真相為何，還要再調查。

據悉，目前天使輪船東尚未出面，皆透過船代聯繫，而天使輪船東、船長及其他船員國籍都是亞塞拜然，目前都已經被管制出境，後續完成海事調查才可離開，目前除配合調查，船長也得繳交海事調查報告，要一一釐清疑點。