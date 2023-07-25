第一式「梨狀肌牽拉」可採躺姿，躺姿則是平躺後，將患側的腳架在另一腳的膝蓋上，後兩手環抱健側腳的膝蓋，將健側腳往胸口拉近，即可牽拉到梨狀肌。若脊椎曾接受手術或椎間盤突出者，建議使用躺姿來牽拉梨狀肌，避免對脊椎造成二次傷害。（活力得中山脊椎外科醫院提供／崔正綱高雄傳真）

第二式「臀大肌牽拉」採仰躺姿，將患側腳彎起，並用手環抱住患側腳的膝蓋，並用手將患側腳往胸口拉近。（活力得中山脊椎外科醫院提供／崔正綱高雄傳真）

第三式「臀中、臀小肌牽拉」，採仰躺姿，彎曲膝蓋後將患側腳跨向另一腳，並用手將患側腳的膝蓋往地面方向下壓。（活力得中山脊椎外科醫院提供／崔正綱高雄傳真）

高雄一名約40歲的上班族陳先生近期腰、背、臀部頻繁痠痛伴隨腳麻，他嚇壞以為是椎間盤突出趕緊就醫，經過醫生診斷，原來是陳男工作時需久坐，臀部梨狀肌長期緊繃導致「梨狀肌症候群」，若不加以治療，恐會造成不可逆的肌肉萎縮。物理治療師秀3式，每日僅需3分鐘起，遠離梨狀肌症候群。

活力得中山脊椎外科醫院表示，近期一名約40歲上班族陳男到醫院就醫，表示常感腰酸背痛，近來卻連臀部都頻繁痠痛及腳麻，導致影響行走，擔心是否罹患椎間盤突出。所幸經過院方醫師檢查診斷，因陳男工作長期久坐，梨狀肌長期緊繃或發炎，確認罹患梨狀肌症候群。

院方復健室物理治療師詹承偉指出，梨狀肌位於臀部深層，起點為薦椎，終點連結於股骨大轉子，與其他臀肌共同維持骨盆與髖關節穩定。坐骨神經則自腰椎發出後，經過臀部時正好通過梨狀肌的下方，因此當這條肌肉發炎腫脹或緊繃，便有可能會壓迫坐骨神經，造成同側的臀部至足踝有疼痛及麻木感。

詹承偉表示，梨狀肌症候群好發族群主要是久坐與姿勢不良者，例如：習慣站三七步、翹腳、翹二郎腿及盤腿；此外，也包含使用不合適椅子、孕婦、運動傷害及髖關節有舊傷者。由於神經極為敏感，若長期忽視不理會，疼痛與麻木會日益嚴重，甚至會影響到受壓迫神經所支配的肌肉，輕則無力及感覺遲鈍，重則會造成不可逆肌肉萎縮。

詹承偉指出，可透過「梨狀肌牽拉」、「臀大肌牽拉」、「臀中、臀小肌牽拉」3式，以放鬆梨狀肌與周圍的臀肌，減緩梨狀肌症候群的不適或幫助復原。每次姿勢感受到痠痛感後，維持20至30秒，重複做3至5次。

第一式「梨狀肌牽拉」，分為躺姿與坐姿，坐姿是將患側的腳架在另一腳的的膝蓋上（也就是用患側腳翹二郎腿），挺直背部且身體向前傾，即可牽拉到梨狀肌；躺姿則是平躺後，將患側的腳架在另一腳的膝蓋上，後兩手環抱健側腳的膝蓋，將健側腳往胸口拉近，即可牽拉到梨狀肌。若脊椎曾接受手術或椎間盤突出者，建議使用躺姿來牽拉梨狀肌，避免對脊椎造成二次傷害。

第二式「臀大肌牽拉」，採仰躺姿，將患側腳彎起，並用手環抱住患側腳的膝蓋，並用手將患側腳往胸口拉近。

第三式「臀中、臀小肌牽拉」，採仰躺姿，彎曲膝蓋後將患側腳跨向另一腳，並用手將患側腳的膝蓋往地面方向下壓。