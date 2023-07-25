蔡英文總統今（25）日確診，她透過臉書感謝大家關心，同時也提醒大家留意氣象資訊，並做好防颱準備。而副總統賴清德也在貼文留言下方表示，「無論是國政公務或是防颱工作，我們都會持續掌握，請小英總統務必保重身體，早日康復」，許多網友看完後紛紛留言表示「選舉到了才掌握」、「信賴台灣，票投侯友宜」，引發討論。

蔡英文25日在臉書上PO出一篇「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙」的文章表示，「在醫療團隊的建議下，取消了午後的幾個行程，稍事休息，各項國政公務，也透過團隊隨時掌握最新的進度與狀況」，蔡英文更直言，「就在此刻，杜蘇芮颱風持續增強，可能是四年來影響台灣最大的颱風，我已經請行政院陳建仁院長帶領行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱整備，確保國人平安及各項防災機制都能順暢運作」。

最後蔡英文也提醒國人，「面對颱風威脅，中央氣象局已經發布陸上颱風警報，請務必避免前往危險場所或從事高風險活動，例如：危險河床、登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚等。颱風來襲不能鬆懈，請大家留意氣象資訊，並做好防颱準備」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，就連副總統賴清德都在留言區表示，「無論是國政公務或是防颱工作，我們都會持續掌握，請小英總統務必保重身體，早日康復」。

而許多網友看完賴清德留言後，紛紛表示「冷氣房，忘了穿外套才確診嗎？」、「說法很平穩，即使心裡幹得要死」、「選舉到了才掌握」、「信賴台灣，票投侯友宜」、「當初被網軍攻擊的你，是我欣賞的總統候選人，現在的你膝蓋還真軟」、「賴清德給總統冷氣開小點，身體健康很重要！」。