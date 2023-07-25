●恩智浦半導體（NXP Semiconductors）在美股周一盤後公布業績，其第二季營收為33億美元，僅略低於去年同期的33.1億美元，並優於市場預期的32.1億美元。淨利年減3%，為6.98億美元。調整後每股盈餘為3.43美元，超出市場預期的3.29美元。看好汽車製造商提高產量的需求將緩解消費電子市場低迷不振帶來的衝擊，該公司預估第三季營收介於33億～35億美元、經調整後每股盈餘介於3.39～3.82美元，優於市場預估的33.1億美元和3.42美元。

●谷歌母公司Alphabet將在周二盤後發布財報，在連跌四個季度後，Alphabet第二季獲利可望成長9%，部分受到雲端事業部門的提振。而在面臨來自微軟Bing AI和OpenAI ChatGPT等公司的競爭之際，Alphabet核心的網路搜尋事業營收第二季仍可能成長4%。據傳蘋果公司正在開發自己的生成式AI聊天機器人AppleGPT，未來也可能成為Alphabet的競爭對手。

●AI熱門股微軟經調整後營業利益率估從去年同期的40%上升至42%，隨著AI技術推升了處理工作的成本，微軟將開始採取措施維持利潤。日前微軟在年度合作夥伴大會上宣布，與OpenAI合作、基於生成式AI技術的Office 365 Copilot企業用戶月費為30美元，較普通版月費22美元調漲約36%。

●由於全球半導體業尚未擺脫庫存過剩，德州儀器（Texas Instruments）上季營收可能加速萎縮，估將下滑17%，為連續第三個季度衰退。

●和Alphabet一樣，臉書母公司、AI熱門股Meta Platforms第二季料將重拾增長。在連跌六個季度後，Meta第二季每股盈餘估將成長19%。此外，BI表示Meta新推出的「類推特」應用程式Threads可能在未來幾年帶來數十億美元營收。

●英特爾營收料將連跌第六個季度，與去年同期相比估下滑22%。BI表示，擴大晶圓代工產能的資本支出長期而言有利於該公司實現增長，但資本支出加上營收下滑，將使英特爾未來18個月內的息後現金流仍為負值。