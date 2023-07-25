在獲得Zoom認證之前，所有產品必須通過第三方實驗室和Zoom內部的嚴格測試，以確保符合Zoom的規範。VB350經過實驗室的嚴格測試，證明其與Zoom Rooms完美整合，提供卓越的視訊通話品質和高度整合的軟硬體功能。

VB350專為中大型會議室打造，配備兩顆4K鏡頭，混合18倍變焦搭載113度視野範圍，為視訊會議呈現生動逼真的影像細節。為了解決視訊會議中常見的鏡頭切換不連貫的問題，VB350在光變鏡頭與定焦鏡頭之間無縫切換，避免突然的影像變化分散與會者的注意力。另外，備受使用者喜愛的對話模式（Conversation View）在聲音追蹤模式下，攝影機自動追蹤發言人，但當多人輪流發言時，攝影機將切換到自動對焦模式，框選所有與會者，減少畫面不斷切換的不適感，幫助與會者專注於會議內容。

VB350為視訊會議提供升級版的音訊功能，也讓視訊會議事半功倍，配備14顆麥克風陣列，能精準捕捉人聲，向遠端的與會者提供清晰的音訊；「噪音隔絕技術」只接收鏡頭可視範圍內的聲音，過濾會議中各種擾人的噪音與雜音；此外，VB350採用特殊導管設計的麥克風，最遠可接收10米處的聲音。VB350優異的鏡頭與音訊的設計，為使用者帶來無與倫比的專業視訊會議體驗。