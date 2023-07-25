六軍團位於基隆的祥豐營區昨天發生120公厘迫砲彈爆炸，專家指出，迫砲由上而下依序為彈頭、彈體、底火、推進火藥，若是彈體爆炸恐造成更嚴重傷亡，因此推測是底火因靜電、摩擦、撞擊等因素不慎引燃。

陸軍六軍團位於基隆的祥豐營區昨天發生120迫砲爆炸事件，造成9名官兵受傷送醫，其中2名士官傷重，經醫院專業醫療團隊救治，傷勢均趨穩定；國防部指出，專案小組將詳查事發肇因，完整釐清後盡速對外公布。

國防部長邱國正今天赴三軍總醫院探視傷者，他表示，事故原因還在調查，因為這種狀況過去未發生過，也並非人為故意破壞，現場沒有看到彈體，但卻有破砲尾翼，也就代表彈體有「衝出去」，若是整個彈體在場爆炸，可能官兵的傷勢會更嚴重。

國軍所使用的63式120公厘迫擊砲，概略由「彈頭」、「彈體」、「底火」及「推進藥包」組成。為台灣於1975年透過以色列索坦K5式120公厘迫擊砲為基礎進行改良研製，為目前國軍營級單位的建置武器，且海巡署等單位也有使用；含砲身、砲架、座鈑的總重量約為121公斤、槍管長度約170公分、口徑為120公厘。

可搭配TC-63高爆彈、TC-86高爆榴彈、TC-68黃磷彈、TC-69照明彈，射速每分鐘約5至10發，最小射程400公尺，若加推進藥包可達約6100公尺，採手動砲口裝彈；許多單位將其均配備在CM22型破砲車、V-150裝甲車，也可於悍馬車上使用。

尖端雜誌主任編輯李思平接受中央社訪問指出，120迫砲為一個聯兵營的建置曲射武器，主要作用為攻擊視距外目標，同時部隊在推進時能先以迫砲弱化對方陣地，或配合煙幕彈戒護側翼單位推進。此次發生爆炸事件，推測應是底火爆炸，而爆炸的原因有可能是靜電引爆，也因此例如戰車砲在進戰車過程，均會放置抗靜電布料，避免發生意外。

曾受過排除未爆彈及危險爆炸物訓練，目前於法國外籍軍團擔任士官、化名「天武」在個人臉書上指出，彈頭可以率先排除，因引信內僅有非常少量的火藥，若由彈頭觸發可能連帶讓彈體爆炸，應會造成更嚴重的傷亡。

因此，他目前判斷應是底部推進火藥（底火）及藥包爆炸，肇因可能是撞擊、靜電、電子儀器磁場、高溫、擠壓、火焰，而有些迫砲彈的底火跟藥包都是一體並裝在包覆盒，根據警消釋出的照片可能是在取出時不小心在盒內爆炸，因此造成的傷亡才沒這麼嚴重。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，迫砲的發射原理，是將迫砲彈以人工方式放進砲管中，在垂直向下的過程中，砲彈底火撞擊砲管撞針，此時砲彈尾部排出氣體推進，彈尾的的導火孔也洩出火焰進而帶動環狀推進藥，協力增進砲彈射程。

蘇紫雲推測此次肇因，若「彈體」爆炸恐造成15至20公尺半徑的殺傷，因此可先排除；而推進藥包為耐摔、耐磨設計，同樣也可排除，最後可能的肇因，應該就是底火老舊在此次搬運時不慎引燃。

蘇紫雲建議，應給予彈藥檢整人員更完善的防護裝具，包括手部、腳部、軀幹及防彈透明面罩；未來可採取半自動機械化設備，讓官兵可在安全區域透過監視畫面判斷並進行後續處理；另外，在彈藥庫房更應參考現代倉儲，設置自動化環境控制系統，避免出現不適合砲彈儲放的溫濕度環境。