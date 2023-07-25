衛生福利部政務次長王必勝、台南市長黃偉哲視察萬安演習實作演練。（洪榮志攝）

萬安演習防空警報施放後，人員進入防空疏散避難設施。（洪榮志攝）

台南市今天全國首創同步辦理漢光39號、民安9號及萬安46號等3大演習，結合市府、民間組織及國軍共同進行兵棋推演與綜合實作演練。其中，萬安演習於下午下午1點30分至2點登場，採取南區同歩實施防空警報及空中威脅告警系統，並進行全區人、車、燈火及音響管制，全城街道淨空，民眾也都就近疏散避難。

鑑於安平區為今年萬安演習的驗證區，衛生福利部政務次長王必勝、台南市長黃偉哲也分別前往安平國中、安平區公所、雅樂軒酒店及億載國小等4個安平區的演習地點，視察兵棋推演及綜合實作演練，對於演習成果表示滿意。

市府表示，萬安演習防空警報施放後，人員均進入防空疏散避難設施，行駛中的車輛也停靠路邊安全處下車，車上人員聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

另外，為避免外籍人士演習期間不諳指示被裁罰，此次市警局還特別製作中文、英文、印尼、越南、菲律賓、泰國、日本、馬來文及韓文等9國語言版的宣導單，讓民眾清楚演習的時間及方式。