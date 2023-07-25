統計2013年至2022年北市住宅交易單價在200萬元/坪以上交易案件，以2021年件數最多，共計52件，其次為2019年44件；2022年及2015年皆為37件，2016年交易件數最少，全年僅3件。觀察2022年住宅交易單價前10名，前3名皆為大安區One Park Taipei元利信義聯勤，其次分別為信義區聯合大於、中正區潤泰松濤苑、中山區西華富邦、松山區文華苑及潤泰敦峰。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年高價住宅房價並未再創新高，主要可能頂樓的高樓層戶別已經交易，加上豪宅市場可選擇性不少，房價雖然維持高檔，但似乎沒有繼續創高的趨勢，尤其今年平均地權條例修法上路，短期間的豪宅市場交易可能會悶一陣子，不過今年台股指數上揚，又有新的產業與應用竄出，通常也會帶來一些新的豪宅需求。

統計顯示，去年前三高價都One Park Taipei元利信義聯勤，每坪有258~260萬元的成交價格，該案前身為著名的信義聯勤土地，先後由壽險與建設公司取得，由於基地正對大安森林公園，屬於傳統的豪宅區段，因而能夠創造較高的價格。

曾敬德表示，北市豪宅過去曾一度是房市的領頭羊，不過政府推出豪宅稅後曾衝擊房市，未來須觀察私法人購屋採許可制後，豪宅市場的演變。