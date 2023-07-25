新竹市關埔地區居民殷切期盼「關埔空橋」，目前埔頂三路口的第一期空橋工程，力拼年底開工。新竹市長高虹安25日舉行新竹市都市設計審議大會，通過「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，附帶捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂商場的人行空橋，為關埔地區首獲企業贈人行空橋。

市府指出，為建構關埔空橋生活圈，市府除了向科管局爭取中央專案補助外，同時也鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作，一同完成空橋建設。25日舉辦都市設計審議大會，都發處長翁義芳說，感謝都市設計審議委員的建議，促請富宇建設公司提出更具公益性友善措施。

翁義芳說，該公司將協助興建本基地跨越埔頂一路空橋銜接至Costco商場、往南則銜接至迪卡儂商場之第二層公共空橋，並提出具體規畫設計內容，未來完成後，將可提供未來民眾逛街購物休閒的安全行人空間。另施作工程涉及鄰地產權部分，市府也將協助整合。

市府也表示，將持續鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作，近期已透過結合相關法令獎勵措施、都市土地開發利得回饋、都市更新及都市開發回饋捐建機制等，採多元方式自籌經費來源及推動後期空橋建設。