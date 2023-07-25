台北地檢署

近年來美中爆發晶片戰，大陸知名半導體業者「長江存儲」等多家高科技公司，挖角我高科技人才，成為我國安問題，檢調今針對陸企挖角案展開一波查緝行動，其中台北地檢署今指揮調查局共兵分10路搜索、約談替中國江蘇天奈科技、長江存儲科技、北京特納飛電子公司3家陸企挖角的楊姓、董姓男子3人，全案依違反《兩岸人民關係條例》偵辦。

針對陸企挖角我高科技人才案，調查局國安處自今年5月22日至25日首度動員6個外勤處站，在全國同步執行查緝行動後，本週再度執行專案查緝。

調查局經蒐證後，分別報請台北、士林、新北、新竹等地檢署指揮偵辦，鎖定陸企偽裝成僑外資或台資，在台設立辦事處，或是勾結台企代為招募人才，進行專案查緝行動。

台北地檢署今分別指揮調查局高雄市調查處、新北市調查處共兵分10路搜索，針對中國江蘇天奈科技、長江存儲科技、北京特納飛電子公司等3家陸企，涉嫌分別未經主管機關核可，在台投資及招攬研發人才。

檢調查出，楊姓男子自2015年起涉嫌替中國江蘇天奈科技挖角，另董姓男子則於2017年、2019年分別替長江存儲科技、北京特納飛電子公司在台招募高階工程師，今約談楊、董男3人到案。

涉嫌違法在台挖角的大陸新興半導體業者長江存儲(YMTC)是全球第六大、大陸第一大的3D NAND晶片製造商，2022 年美國商務部將長江存儲列入出口管制黑名單，限制取得先進半導體設備與技術。