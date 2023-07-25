行政院交通部發行的通勤月票（TPASS），正面是全國統一版本圖樣，背面是宜蘭縣勁好行、拚出宜蘭好生活圖樣，今（25日）首度亮相。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣所提出的3種通勤月票方案，為750元、1800元、2300元，已獲中央審查通過，將陸續上路。宜縣府表示，月票採實體卡，可使用悠遊卡、一卡通、愛金卡，和行政院交通部發行的通勤月票（TPASS），正面是全國統一版本圖樣，背面是宜蘭縣勁好行、拚出宜蘭好生活圖樣，今（25日）首度亮相。

縣府交通處說明，750元方案，月票使用期間可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段；1800元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道5號客運、台鐵「漢本至鶯歌」段；2方案預計8月15日上路。

另2300元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、國道5號客運、台鐵「漢本至鶯歌」段、雙北捷運、雙北聯營公車，Youbike前30分鐘免費；為配合台鐵與雙北捷運、市區公車刷卡等設定問題，預計10月中旬上路。

交通處指出，悠遊卡、一卡通（iPass）、愛金卡（icash2.0）都可使用，也可申請行政院發行的通勤月票（TPASS）；全國有發行月票的縣市，正面統一由行政院設計，背面由各地方政府規畫。屆時民眾可在宜蘭各轉運站購買，台北端可至台北、市府、南港、板橋轉運站及科技大樓站，詳細加值流程，8月上旬會對外說明。