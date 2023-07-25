一段令人傻眼的直播影片引起網路熱議，眼見一名糊塗男子將一名女童往海裡扔，女童直接跟浮力臂圈分離，消失在海面上嚇到了許多直播間的觀眾，所幸女童本來就很會游泳，平安無事。但這也引起網友廣泛討論，臂圈不是一個理想的浮具。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，來自土耳其的媽媽伊萊里（Katya Ileri）與家人一同乘船時，她的小女兒決定在海裡游泳。這名女孩穿著一對大型充氣藍黃相間的浮臂，被一名男子支撐在船的欄杆上，推測該男子是家人。

眼看他將孩子抱到船邊，親吻了她的臉頰，然後迅速將她往海裡扔，由於撞擊水面的強大力量，臂圈直接分離，導致女童立刻沉入水中。

在影片結束前，能看到2個浮臂在水面上漂浮的畫面，所幸母親稍後宣布女兒平安無事。在一段後續的影片中，伊萊里女士表示影片結束後，女孩很快就重新浮出水面，她聲稱女兒的臂圈脫落是因為她塗了防曬霜，比較滑。

伊萊里女士補充說，她的女兒是一名自信的游泳者，她的父親已經在海裡游泳等她了。她說：「她已經在游泳，自己游過來了。爸爸當時就在附近的海裡。這個孩子住在海邊，經常待在水裡。」

不過，直播的觀眾紛紛感嘆，並指出充氣臂圈只能作為輔助用具，並不足以可靠地防止水上事故。