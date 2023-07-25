淋巴水腫為癌症術後常見併發症，台灣每年新增淋巴水腫病患約5000例。義大癌治療醫院整形外科張智豪醫師25日說，病患小段女士接受了超顯微淋巴管靜脈吻合術。手術後，手肘與前臂已消腫，原本看不到骨頭的手腕骨頭也冒出來了，手腕到前臂的皮膚開始呈現柔軟的狀態，令手臂不再像米其林手臂。義大的奈米顯微淋巴管靜脈吻合術已突破200例。

張智豪指出，容易引起淋巴水腫的常見癌症種類是乳癌，不論男女的腹腔癌症，包括男性前列腺癌、膀胱癌、頭頸部癌症以及婦科癌症等等經淋巴結廓清後以及放射線治療後產生淋巴系統結構損傷問題而引起淋巴水腫。

淋巴水腫的症狀容易使病患在罹癌後生活品質直線下降，包括腫脹肢體脹，睡眠品質下降，沉重感，甚至反覆引起蜂窩組織炎，皮膚因長期低度發炎顏色暗沉，病人因為肢體腫脹造成對身體外觀的自卑與日常生活穿衣或穿鞋上的嚴重困擾，這些因淋巴水腫造成的生活品質低下嚴重影響罹癌後的情緒，進而影響臨床癌症治療的效果。

張智豪說明，在積極治療的手術上，最困難治療的淋巴水腫為乳癌引起的上肢淋巴水腫，因腋下淋巴結的結構經乳癌手術或放射治療後或多或少破壞，在2019年哈佛醫學院的研究指出，罹患乳癌後，上肢淋巴水腫的發生率高達20至40％的病人產生淋巴水腫，其中乳房切除加淋巴結摘除加放射線治療引起的淋巴水腫達33.4％，且隨著治療的時間推移，淋巴水腫的發生在24個月之後有32.5％的發生率。

在義大癌治療醫院院長洪朝明的支持與堅持罹癌後治療的病患生活品質的理念下，整合乳房外科、整形外科、麻醉科，以及陽光基金會壓力衣訂製等各路資源，幫助受淋巴水腫困擾的病患破200例，並且發展在手術技術上困難的預防性乳癌術中淋巴重建手術達20例，截至今年7月接受張智豪的淋巴管靜脈吻合術的病患達227例。