國民黨23日舉行全代會，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，團結氣氛熱烈，但藍營內部雜音仍多。中廣董事長趙少康表示，鴻海創辦人郭台銘近日各種類參選動作，牽動藍營選民的心情，恐衝擊侯友宜支持度，形塑藍營不團結的印象。直言郭董的手段成長了，但年輕氣盛依舊，難道忍心看著中華民國繼續被民進黨糟蹋？

「中華民國派不能分裂！」趙少康今(25日)在臉書發文表示，國民黨全代會結束，整合工程才真正開始。郭董這幾天持續到處趴趴走，臉書也頻頻發文點評時事，做足一切選總統的動作，好像玩到很高興，但是到底選不選，就是不明說，吊足大家胃口。郭董不會不知道「3個和尚沒水喝」的道理，非綠陣營分裂，自己也討不到便宜，難道現在這些大動作，只是為了不讓侯友宜當選？想出一口徵召過程對朱立倫不滿的惡氣？

趙少康指出，郭董現在各種準備參選的動作，牽動藍營選民的心情，也讓國民黨從地方議長、立委參選人都心猿意馬，侯友宜的民調繼續低迷，郭董當然有很大影響，只要他吸引10％的支持者，就足以讓侯友宜支持度從第二掉到第三，氣勢消長天差地別。不只如此，擔心郭董在自己選區「放人選」的立委參選人也不少，顧忌選票可能被分散的風險，自然不敢全力相挺侯友宜，更進一步形塑國民黨不團結的印象。

趙少康強調，有人認為，侯友宜身為總統參選人，應該趕快整合郭董，對他整合不力頗有怨言。不過侯友宜說過，從5月17日後的兩個月，曾用各種形式約郭董見面，都不得其門而入，「不顧大局」的帳不應該算在侯友宜身上。郭董曾用「年輕氣盛」形容4年前初選落敗後的退黨之舉，4年過去，在他看來，郭董的手段成長了，但年輕氣盛依舊。

趙少康直言，即使郭董自知非綠陣營分裂下的勝算不大，最後沒有選到底，但是這麼一折騰，藍軍的士氣被掏空，支持者間留下的裂痕難以彌平，只會讓賴清德躺著贏。郭董自詡為「中華民國派」，難道忍心看著中華民國繼續被民進黨糟蹋？