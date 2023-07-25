一統徵信隊。(北市體育總會籃球協會提供)

21到25日在台北體育館進行的台北市理事長盃老馬籃球邀請賽，今天正式宣告落幕，包含40歲青馬組、50歲中馬組、61歲老馬組與68歲神馬組，共有25隊報名參賽，除了周俊三、李志強、昝家驤、孫國昌、曾增球、周泓諭等昔日中華隊國手也都上場拚戰，今年更邀請菲律賓七賢與菲華聯盟、印尼Aldino、新加坡無國界等外隊來台參賽。

預告明年將會擴大舉辦規模的台北市體育總會籃球協會理事長閻家驊，是一手促成菲律賓、印尼、新加坡等外隊來台參加的幕後功臣，他也親自穿上蘆洲區體育會球衣，參加今年68歲神馬組的比賽。

現任WSBL台元助教的「總仔」周泓諭，今天特地到場代表新加坡無國界出賽遭遇鴻亞，說起自己為何跟這些來自新加坡的朋友認識，周泓諭表示，約在23、24年前，曾跟吳志偉、陳俊介等人一起前往新加坡，以外援身分在籃總盃出賽。

「當時我就跟這批新加坡無國界隊的戰友認識了，這些朋友也都是球員出身，甚至很多還在出任教練，」周泓諭說，「所以說什麼也要來跟他們一起打場球。」