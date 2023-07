睽違3年,「第四屆台灣日本大學校長論壇」今(25)日在暨南國際大學舉行,我國共50所大學校長、副校長出席,日本則有26所大學校長及國際事務主管與會,為疫情之後最盛大的台日高等教育領袖高峰會。

本次論壇由財團法人高等教育國際合作基金會(下稱高教基金會)與日本國公私立大學團體國際交流委員長協議會(the Japan Committee of Universities for International Exchange JACUIE)共同合作籌辦,會議主題為「Fostering Next-gen Talent: The Capacity-building Roadmap for Higher Education」,聚焦下世代前瞻科技人才培育及台日大學跨領域教學研究合作。

教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀於開幕致詞時表示,台灣致力於促進國際教育夥伴關係,教育部也樂見台日大學建立學術與研究連結。

李彥儀也特別代表教育部,頒贈2等教育專業獎章予日本國立大學協會會長暨筑波大學校長永田恭介,感謝他在104年出任JACUIE會長時,積極促成於105年舉辦首屆台日大學校長論壇,確立兩國高叫定期交流機制。

暨南大學校長武東星提到,台日大學校長論壇是一個平台,可以進一步探討課程國際化、高教教育的育才、攬才以及求才等三方面需求。他透別在會中還介紹暨大前校長,也同時擔任教育部大學社會責任計畫辦公室的總主持人蘇玉龍教授,蘇前校長先前為了參加2020台灣日本大學校長論壇,還特別請了日語家教,通過N4的日語檢定的小插曲。

根據教育部統計,111至112學年日本來台就學學生人數為6539人,為亞洲地區學生來台留學人數排名第5名,其中學位生為2670人,非學位生為3869人,顯見日本學生非常肯定台灣的學習環境。