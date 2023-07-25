吉姆布洛班特興奮直呼可以拍片兼觀光。（采昌提供）

全球暢銷千萬冊話題小說改編的新片《一個人的朝聖》由原著作者蕾秋喬伊斯（Rachel Joyce）親自擔綱編劇，找來74歲英國資深男星吉姆布洛班特（Jim Broadbent）主演，該片網羅英國各地美景，也如實呈現出書中的徒步路線，為了還原哈洛歷經500英里的徒步之旅，吉姆布洛班特也豁出去，忍受著髒髮與汙垢，在森林裡尋找食物與夜宿之處，還被街邊小女孩嫌臭，並利用小溪流清潔身體。種種行為，都讓觀眾隔著銀幕，能一同感受到主角「哈洛」的信念與決心。

吉姆布洛班特曾憑藉《長路將盡》（Iris）拿下奧斯卡金像獎，並在《哈利波特》系列、《冰與火之歌：權力遊戲》、《鐵娘子：堅固柔情》等知名作品演出的他，實力與名氣兼具，更是作者心中的不二人選，早在小說多年前推出有聲書時，便一口答應朗讀邀約，他更為此將原著來回讀過三遍，也讓他在多年後接下這部改編電影時，自信表示：「很輕鬆也很幸運，因為已經先做過有聲書，所以當劇本來時，我幾乎不用再讀一次。我知道自己在幹嘛，知道自己可以做很好。」

吉姆布洛班特表示自己本身就很喜愛走路，還十分喜歡英國鄉村地區，但當談及拍攝時的大量行走，吉姆也坦言為了鏡頭所需，必須將同一段路走上好幾回，這也確實讓已經74歲的他有些疲憊，但他卻謙虛表示：「我的路程僅僅是鏡頭上的那些部份，其餘時間我會在休息拖車中坐著等待，但此時工作人員們都跑前跑後忙著所有事情，所以雖然我看起來走了整趟路程，但事實上可能比多數人都還要少。」《一個人的朝聖》將於8月4日在台上映。