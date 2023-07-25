沈文程演唱會大受歡迎，將在高雄流行音樂中心加場。（大大娛樂提供)

沈文程演唱會大受歡迎，將在高雄流行音樂中心加場。（大大娛樂提供)

沈文程演唱會大受歡迎，將在高雄流行音樂中心加場。（大大娛樂提供)

雙金歌王沈文程人生首次開大型演唱會，繼台中、台北站大成功之後，主辦單位大大娛樂今（25日）開心官宣再加開高雄站，沈文程《國際沈文程日 十二月九彼下暗 巡迴演唱會》定於12／9（六）在高雄流行音樂中心海音館盛大舉行，門票今（25日）在年代售票啟售。

沈文程對高雄感情深厚，從西餐廳駐唱起家的他，與江蕙在太平洋西餐廳共事認識，而他也念念不忘太平洋對面咖啡廳，人生第一杯加了柳橙皮的伯爵奶茶，此外，他出道發行首張專輯《心事誰人知》時，接獲人生首次作秀邀請，就是高雄的「喜相逢」歌廳，當時秀場老闆說他紅翻天，他自己還不相信，喜相逢老闆帶他去六合夜市繞一圈，發現街頭巷尾都在放《心事誰人知》，他才開懷：「阿爸、阿母，我真的成功了！」所以高雄對沈文程來說有其特殊的人生意義。

後來他簽約「藍寶石」歌廳，認識了演藝圈好友賀一航，當時藍寶石歌廳秀即是由賀一航主持的，「因為他也是台東人，生日只小我一個月，立刻就相當投緣，種下了革命情感！」沈文沈也特別懷念「藍寶石」，笑說當年藍寶石有「兩批白馬」，一個是正港的白馬王子-紅遍全球華人圈的劉文正、另一個就是沈文程-「非洲白馬王子」。